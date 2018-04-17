Размер рекордной взятки в Минобороны увеличился в два раза

Главное военное следственное управление СКР продолжает расследование уголовного дела о рекордной в истории Минобороны взятке.

Бизнесмен Алексей Калитин начал сотрудничать со следствием и сообщил, что выплатил сотрудникам военного ведомства 648 миллионов рублей в виде откатов за госконтракты, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально в деле фигурировала сумма взяток на 368 миллионов рублей, которую "Коммерсантъ" называл рекордной в истории министерства обороны. Однако после показаний основного фигуранта дела эта сумма удвоилась.

По данным источника "Росбалта", Калитин дал взятку через посредника должностным лицам Минобороны.

Как сообщалось, из судебных документов следует, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам. Военному инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).