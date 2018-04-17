Киев планирует лишить Савченко звания Героя Украины

В администрации украинского президента ищут юридические пути для лишения арестованной Надежды Савченко звания Героя Украины, сообщают украинские "Вести".

В департаменте администрации по госнаградам отмечают, что лишение звания возможно, если его вина доказана в суде. Однако если суд не решит лишить человека его награды, он сохранит ее, даже будучи в заключении.

Возможен еще один путь лишения награды - найти несоответствие в процедуре назначения. Так, в 2010 году Донецкий окружной админсуд лишил посмертного звания Героя Украины одного из лидеров украинских нацистов Степана Бандеру из-за того, что тот никогда не был гражданином Украины.

Сегодня Савченко должна пройти полиграф, ради чего она прекратила на днях голодовку, но вчера снова возобновила ее.