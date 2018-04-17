Уставный суд Свердловской области не смог оспорить Генплан Верхней Пышмы

Сегодня должно было состояться рассмотрение запроса депутата свердловского Законодательного собрания Александра Ивачева о проверке соответствия Генерального плана городского округа Верхняя Пышма Уставу Свердловской области.

Как сказал Накануне.RU руководитель аппарата Уставного суда Свердловской области Виталий Рябков, заседание открыли, но когда дошли до оглашения доводов явившихся сторон, поступило ходатайство от представителя думы и администрации Верхней Пышмы о переносе слушания на 29 мая.

Причиной разбирательства стали принятые местными депутатами изменения в Генплан, по которым на месте индивидуальных домов, которые пытаются отстоять собственники, должны вырасти многоэтажки. Тогда же на защиту прав горожан встали депутат-коммунист Ивачев и юристы "Городского контроля КПРФ".

"Действительно, Верхняя Пышма не смогла направить своего представителя в суд, - уточнил Накануне.RU Ивачев. - Что касается перспективы дела, то у нас есть пример, когда в прошлом году бывший депутат заксобрания Галина Николаевна Артемьева добилась положительного решения".

Напомним, что 27 апреля 2017 г. Уставный суд признал все документы администрации и думы Верхней Пышмы, касающиеся сноса индивидуальных домов по четной стороне улицы Радуга и по нечетной стороне улицы Петрова, противоречащими Уставу Свердловской области.

"Поэтому о перспективах нашего дела судить не берусь, но шансы есть, - продолжил депутат. - В прошлом году мы провели несколько встреч, каждый на них раз собиралось больше 200 граждан. Безусловно, люди заинтересованы, думаю, что вся Верхняя Пышма с интересом наблюдает за этим процессом. Потому что планы, которые есть у администрации [города] по сносу садовых товариществ и перекройке жилого сектора - они глобальные. Город может стать сателлитом Екатеринбурга. Все к этому идет - вчера, например, успешно завершились торги по трамвайной ветке Верхняя Пышма - Екатеринбург [под нее попадают садовые участки], которую собирается строить УГМК".

Поясним, что победителем аукциона на реконструкцию улично-дорожной сети и строительство трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой стал Инженерно-строительный центр УГМК.

"Доступность Верхней Пышмы с точки зрения общественного транспорта приведет к удорожанию земли и жилья, - прогнозирует Ивачев. - И тем быстрее планы по застройке будут воплощены. Поэтому вопрос, повторяю, животрепещущий для жителей Верхней Пышмы".

По словам Ивачева, "медники" из УГМК к обозначенной им теме пока публично не подключалась.

Хранит молчание и депутат областного заксобрания Армен Карапетян. Есть версия, что в изменении Генплана и Правил застройки и землепользования в Верхней Пышме заинтересованы крупные строительные компании. В частности, такой компанией, возможно, является ООО "Элит-групп", якобы подконтрольное Карапетяну, "прославившемуся" тем, что его лишили водительского удостоверения за пьяную езду и чуть не лишили депутатского мандата за нарушения при декларировании доходов и имущества.