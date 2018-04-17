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Уставный суд Свердловской области не смог оспорить Генплан Верхней Пышмы
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суд молоток (2013) | Фото:

Сегодня должно было состояться рассмотрение запроса депутата свердловского Законодательного собрания Александра Ивачева о проверке соответствия Генерального плана городского округа Верхняя Пышма Уставу Свердловской области.
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Как сказал Накануне.RU руководитель аппарата Уставного суда Свердловской области Виталий Рябков, заседание открыли, но когда дошли до оглашения доводов явившихся сторон, поступило ходатайство от представителя думы и администрации Верхней Пышмы о переносе слушания на 29 мая.

Причиной разбирательства стали принятые местными депутатами изменения в Генплан, по которым на месте индивидуальных домов, которые пытаются отстоять собственники, должны вырасти многоэтажки. Тогда же на защиту прав горожан встали депутат-коммунист Ивачев и юристы "Городского контроля КПРФ".

"Действительно, Верхняя Пышма не смогла направить своего представителя в суд, - уточнил Накануне.RU Ивачев. - Что касается перспективы дела, то у нас есть пример, когда в прошлом году бывший депутат заксобрания Галина Николаевна Артемьева добилась положительного решения".

Напомним, что 27 апреля 2017 г. Уставный суд признал все документы администрации и думы Верхней Пышмы, касающиеся сноса индивидуальных домов по четной стороне улицы Радуга и по нечетной стороне улицы Петрова, противоречащими Уставу Свердловской области.

"Поэтому о перспективах нашего дела судить не берусь, но шансы есть, - продолжил депутат. - В прошлом году мы провели несколько встреч, каждый на них раз собиралось больше 200 граждан. Безусловно, люди заинтересованы, думаю, что вся Верхняя Пышма с интересом наблюдает за этим процессом. Потому что планы, которые есть у администрации [города] по сносу садовых товариществ и перекройке жилого сектора - они глобальные. Город может стать сателлитом Екатеринбурга. Все к этому идет - вчера, например, успешно завершились торги по трамвайной ветке Верхняя Пышма - Екатеринбург [под нее попадают садовые участки], которую собирается строить УГМК".

Поясним, что победителем аукциона на реконструкцию улично-дорожной сети и строительство трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой стал Инженерно-строительный центр УГМК.

"Доступность Верхней Пышмы с точки зрения общественного транспорта приведет к удорожанию земли и жилья, - прогнозирует Ивачев. - И тем быстрее планы по застройке будут воплощены. Поэтому вопрос, повторяю, животрепещущий для жителей Верхней Пышмы".

По словам Ивачева, "медники" из УГМК к обозначенной им теме пока публично не подключалась.

Хранит молчание и депутат областного заксобрания Армен Карапетян. Есть версия, что в изменении Генплана и Правил застройки и землепользования в Верхней Пышме заинтересованы крупные строительные компании. В частности, такой компанией, возможно, является ООО "Элит-групп", якобы подконтрольное Карапетяну, "прославившемуся" тем, что его лишили водительского удостоверения за пьяную езду и чуть не лишили депутатского мандата за нарушения при декларировании доходов и имущества.

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17.04.2018 15:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:59 Екб


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Уставный суд Свердловской области не смог оспорить Генплан Верхней Пышмы
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