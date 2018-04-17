Эксперты считают, что посетители "Зимней вишни" оказались в "конструктивно задуманной ловушке"

Сотрудники пожарно-спасательных частей сделали все возможное для спасения людей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Виктор Климкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Он назвал "кощунством" обвинения со стороны общественности пожарных в том, что они якобы не смогли спасти людей.

По словам специалиста, у пожарных не было возможности подойти к кинозалу, поскольку "опасные факторы возгорания через пять минут после начала пожара заполнили объем здания".

"Дыму и огню выходить некуда было, оконных дверей не было, система дымоудаления была отключена, не работала, из шести эвакуационных выходов работали только два… Люди оказались в ловушке", - прокомментировал он.

Как отмечают эксперты, руководство ТЦ нарушило все основные противопожарные нормативы, и если бы все пути выхода были открыты, а также сработала система оповещения о пожаре, то люди могли бы эвакуироваться из здания через 2 минуты 45 секунд.

Однако, как согласился временно исполняющий директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко, посетители ТЦ оказались в "конструктивно задуманной ловушке", и ни один гарнизон в таких условиях "не мог профессионально справиться и вывести такое количество людей".

Оценку специалисты дали и действиям начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

"Генин прибыл в 16 часов 11 минут, с западного входа вошел в вестибюль. Здесь было большое количество родственников детей, все кричат, тащат, одни в одну сторону, другие - в другую", - рассказал Климкин.

На 4 этаж пожарное звено Генина повел охранник ТЦ - официальное должностное лицо. Однако пожарные не смогли выйти на этаж, поскольку "практически бронированная металлическая дверь" была заблокирована, и взломать ее без специального инструмента, по словам экспертов, было невозможно. Специалисты отмечают, что у этой закрытой двери впоследствии были найдены тела 22 жертв пожара.

"Если бы он вошел в эту лестницу, он спас бы большое количество людей", - отметил председатель центрального совета ВДПО Владимир Кудрявцев.

Эвакуационные выходы на этом лестничном пролете были закрыты по всем этажам, в связи с чем Генину пришлось спуститься вниз и войти с другой лестницы. Возле нее пожарные обнаружили человека с признаками жизни и приняли решение вывести его из здания.

Действия личного состава этого звена специалисты считают адекватными установленным регламентам и уверены, что СКР разберется в ситуации.