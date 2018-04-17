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от издателя  |  комментариев: 12


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Новости
17.04.2018 15:38 Мск (17:38 Екб)
политика | Сибирский ФО
Локоть заявил, что всерьез задумался об участии в выборах губернатора Новосибирской области
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Анатолий Локоть, стратегия-2030 (2018) | Фото: novo-sibirsk.ru

Глава Новосибирска Анатолий Локоть на презентации календаря "Жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны" заявил, что готов всерьез подумать о своем выдвижении на выборы губернатора региона.
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Как сообщает пресс-служба новосибирского обкома КПРФ, выдвинуть свою кандидатуру "красному мэру" предложил руководитель городской ветеранской организации Владимир Полещук.

"Я думаю, было бы правильным, чтобы этот человек был кандидатом в губернаторы Новосибирской области. Конечно, будут и другие кандидаты, но одним из них может стать, самым достойным, Анатолий Локоть", – заявил ветеран.

Локоть ответил ему в своем заключительном слове.

"Новосибирск не может не развиваться. Он может жить, только прирастая новыми кварталами, улицами, постоянно обновляясь — в этом суть Новосибирска, такая историческая у него роль. Работая четыре года мэром, я понимаю, что многие вопросы развития города — они лежат в том числе на областном уровне, без этого их не решить, не сделать, не реализовать те задачи, о которых говорилось в "Стратегии-2030". Я всерьез задумался над тем предложением, которое сделал Владимир Никифорович — если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, мои старшие товарищи, я сделаю этот шаг", — сказал мэр.

Напомним, что осенью 2017 года ушел в отставку губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Его место занял врио — бывший мэр Вологды Андрей Травников. Выборы губернатора должны состояться осенью 2018 года.

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17.04.2018 15:38 Мск | Иван Зуев
17:38 Екб


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Локоть заявил, что всерьез задумался об участии в выборах губернатора Новосибирской области
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