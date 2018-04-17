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В детском саду Копейска обнаружили мясо с кишечной палочкой
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Кишечная палочка (2016) | Фото: normoflorin.ru

Специалисты Россельхознадзора выявили небезопасное мясо в детском саду Копейска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.
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В образце пробы мясной продукции, выработанной ООО "Мясное раздолье", и поставленной в детский сад, обнаружены пробы бактерий группы кишечной палочки.

В ходе проверки предприятия были выявлены нарушения. Так, разделка туш и их обвалка и жиловка осуществляются в помещении, в котором отсутствуют приборы для учета температурного режима. Кроме того, в низкотемпературной холодильной камере № 1 для хранения поступающего мясного сырья, а также в камере № 2 для хранения готовой продукции, мясная продукция расположена у стен холодильника.

В результате предприятие переведено на режим усиленного лабораторного контроля. В течение трех месяцев от 10 партий мясной продукции будут отбираться пробы для проведения лабораторных исследований на содержание бактерий группы кишечной палочки БГКП (колиформы).

Теперь предприятие привлекут к административной ответственности.

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17.04.2018 15:18 Мск | Копейск | информационная служба Накануне.RU
17:18 Екб


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В детском саду Копейска обнаружили мясо с кишечной палочкой
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