В детском саду Копейска обнаружили мясо с кишечной палочкой

Специалисты Россельхознадзора выявили небезопасное мясо в детском саду Копейска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.

В образце пробы мясной продукции, выработанной ООО "Мясное раздолье", и поставленной в детский сад, обнаружены пробы бактерий группы кишечной палочки.

В ходе проверки предприятия были выявлены нарушения. Так, разделка туш и их обвалка и жиловка осуществляются в помещении, в котором отсутствуют приборы для учета температурного режима. Кроме того, в низкотемпературной холодильной камере № 1 для хранения поступающего мясного сырья, а также в камере № 2 для хранения готовой продукции, мясная продукция расположена у стен холодильника.

В результате предприятие переведено на режим усиленного лабораторного контроля. В течение трех месяцев от 10 партий мясной продукции будут отбираться пробы для проведения лабораторных исследований на содержание бактерий группы кишечной палочки БГКП (колиформы).

Теперь предприятие привлекут к административной ответственности.