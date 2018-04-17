Руководитель общественной бани в Березниках задолжал городу 2,7 миллионов рублей

В Березниках планируют сохранить городскую баню по адресу ул. Мира, 29 а. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации.

По информации мэрии, нынешний пользователь ООО "Ива" занимает здание незаконно. Договор аренды с руководством бани был расторгнут по решению Арбитражного суда Пермского края от 25 октября 2017 г. В законную силу решение вступило 22 февраля 2018 г.

Кроме того, бизнесмен накопил задолженность за аренду здания и земельного участка под ним. Сумма долга по состоянию на 17 апреля составляет более 2,7 млн руб.

"Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники направило в Арбитражный суд Пермского края исковое заявление о признании ООО "Ива" банкротом. 29 января заявление признано обоснованными, в отношении ООО "Ива" введена процедура, наблюдения", - сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской бане корреспонденту Накануне.RU, сообщили что намерены оспорить решение суда. Подана кассационная жалоба. Также по словам предпринимателя была попытка решить вопрос в досудебном порядке, однако предложение администрации оплатить половину долга оказалось бизнесмену не по силам. Саму аренду за здание бани предприниматель называет слишком высокой, при этом он отмечает, что использует не все здание площадью 1858,9 кв. м, а лишь его малую часть.

Добавим, что в октябре прошлого года, кирпичное здание бани выставлялось на торги. Начальная цена составляла 60 млн руб. Сейчас торги приостановлены. Администрация города уверяет, что после освобождения здания от ООО "Ива", оно будет передано новому пользователю. При этом работу бани, которую посещают от 30 до 70 человек в сутки в зимнее, осеннее, весеннее время года и от 10 до 30 человек в летнее время года, планируется сохранить. Отметим, что возраст посетителей составляет от 30 до 50 лет.

Напомним, жители Березников о закрытии бани сообщили в социальных сетях. Если баню продадут, березниковцы угрожают прийти в мэрии с тазиками и вениками.

Отметим, что похожий конфликт разгорается в Перми вокруг муниципальной бани "Пушкинская". Мэрия краевого центра планирует продать здание, но при этом сохранить его целевое назначение.