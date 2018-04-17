Замыкание "адского" светильника могло стать причиной пожара в "Зимней вишне"

Причина возникновения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове может заключаться в замыкании светильника. Такое мнение выразил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев, отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Напомним, ранее появилась версия, согласно которой, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше.

"Действительно, по нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большим переходным сопротивлением или перегрузкой токоведущих частей светильника. Мы не знаем точно, что повлияло, но корень там. У этого светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого каплевидной огненной формы и пошли вниз, попав в поролоновую яму. Это и стало источником зажигания", - прокомментировал он.

Главный госинспектор подтвердил наличие сведений, в том числе свидетельских показаний о том, что на дальних стенах "подкапывала талая вода".

Напомним, Еникеев также заявил, что пути эвакуации из ТЦ "Зимняя вишня" были блокированы уже через пять минут из-за токсичных веществ.