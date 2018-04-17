Капитан сборной России Павел Дацюк продлил контракт с питерским СКА

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк продлил контракт с питерским СКА. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Как написал агент в своем официальном Твиттере, новое соглашение между 39-летним игроком и клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на один год. По данным Мильштейна, в настоящее время Дацюк вместе с российской сборной готовится к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Дании в мае этого года.

Напомним, Павел Дацюк перебрался в СКА в 2016 году из клуба НХЛ "Детройт Ред Уингз". В составе питерской команды он выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина, а в составе сборной России недавно стал олимпийским чемпионом.