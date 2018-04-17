Путин обсуждает развитие экономики с членами кабмина и главой ЦБ

Владимир Путин на совещании с членами кабмина, администрации президента и главой Центробанка предложил обсудить ближайшие шаги по развитию экономики России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики – с учетом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках", - сказал Путин, открывая совещание.

Путин попросил высказаться по указанной проблематике председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, министров финансов и экономического развития Антона Силуанова и Максима Орешкина, а также помощника президента Андрея Белоусова.

"На все эти темы подробно поговорим, обсудим ближайшие шаги по дальнейшему развитию экономики нашей страны", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что три четверти резервного фонда правительства на 2018 год уже потрачены. У нового правительства с мая в резерве будет не более 53,4 млрд рублей - под любое крупное экстренное решение потребуется фактический пересмотр бюджета.