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Спикеру думы Урая грозит импичмент, власти города намерены провести "своего" председателя
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Спикер думы Урая Галина Александрова (2018) | Фото: Леонард Насибуллин

27 апреля состоится внеочередное заседание думы Урая, на котором сменится руководство парламента, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Добровольную или вынужденную отставку спикера Галины Александровой эксперты прогнозировали ранее. По мнению источника, она начала вести двойную игру против главы администрации Анатолия Иванова, что могло привести к политической нестабильности в городе. Конфликт назревал давно. В последнее время Александрова успела испортить отношения не только с главой, но и его первым заместителем Виктором Гамузовым, чью жену, начальника юридического отдела аппарата парламента, она якобы довела до увольнения. Главной задачей городских властей считается в ближайшее время избрание "своего" спикера. Им, по мнению источника, должна стать депутат Мария Стадухина, которая уже работала заместителем главы администрации по социальным вопросам. Избрание может затрудниться из-за политических амбиций некоторых депутатов.

В сентябре 2016 г. 18 голосами избрана спикером думы. Практически единодушный результат стал итогом сложной переговорной кампании, проводившейся как с депутатами, представляющими как бюджетников, так и нефтяников. В думе пятого созыва, где Галина Александрова тоже была председателем, ее утверждение на должность тоже вызывало много вопросов. Тогда вся фракция ЛДПР в полном составе не голосовала за нее, и многие депутаты раскритиковали ее неэффективную работу.

Дума Урая заседание(2018)|Фото: Леонард Насибуллин

Спикер думы Урая Галина Александрова(2018)|Фото: Леонард Насибуллин

Источник Накануне.RU полагает, что вскоре Александровой придется вспомнить опыт работы учителем и устроиться в одну из школ. Это будет не первая ее публичная отставка: в 2010 г. по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Причиной стало массовое отравление учащихся и педагогов средней школы N5 Урая, которую она в то время возглавляла. Вместо нее крайними оказались сотрудники столовой, которых и привлекли к ответственности.

"Выбрано удачное время для ее отставки. Она сейчас - в отпуске, в санатории Калининграда. На заседании думы она присутствовать не сможет. По телефону ей доложили о происходящем", - резюмировал собеседник Накануне.RU.

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17.04.2018 14:57 Мск | Урай | Михаил Лукашкин
16:57 Екб


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Спикеру думы Урая грозит импичмент, власти города намерены провести "своего" председателя
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