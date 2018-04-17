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17.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
экономика ;
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Новости
17.04.2018 14:48 Мск (16:48 Екб)
политика
Reuters: японцы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия
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Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2010) | Фото: vesti.kz

Сырьевые трейдеры Японии попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия из-за попадания компании в санкционный список Минфина на США.

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"Мы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов",- приводит Reuters слова представителя трейдинговой компании.

В "Русале" и компаниях-партнерах из Японии Mitsubishi, Mitsui и Marubeni эту информацию не комментируют.

Как сообщало Накануне.RU, в Правительстве РФ заявили о том, что "Русал" получит деньги на пополнение ликвидности через "Промсвязьбанк". Обещана поддержка всем российским компаниям, попавшим под санкции.

В мае Госдума рассмотрит проект закона об ответных санкциях против США.

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17.04.2018 14:48 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:48 Екб


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Reuters: японцы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия
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