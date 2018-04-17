Reuters: японцы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия

Сырьевые трейдеры Японии попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия из-за попадания компании в санкционный список Минфина на США.

"Мы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов",- приводит Reuters слова представителя трейдинговой компании.

В "Русале" и компаниях-партнерах из Японии Mitsubishi, Mitsui и Marubeni эту информацию не комментируют.

Как сообщало Накануне.RU, в Правительстве РФ заявили о том, что "Русал" получит деньги на пополнение ликвидности через "Промсвязьбанк". Обещана поддержка всем российским компаниям, попавшим под санкции.

В мае Госдума рассмотрит проект закона об ответных санкциях против США.