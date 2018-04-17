В Екатеринбурге суд решил, что губернатор Куйвашев не обязан отвечать депутату Альшевских

Сегодня Верх-Исетский районный суд рассмотрел иск губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который обжаловал представление прокуратуры по поводу того, что он должен предоставить депутату Госдумы Андрею Альшевских запрашиваемую им информацию.

"Верх-Исетский районный суд решил, что администрация губернатора не обязана никому предоставлять запрашиваемую информацию. Огорчён, но не повержен", - сообщил у себя на странице в Facebook депутат.

Конфликт разгорелся еще в августе 2017 года, когда депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских запросил у администрации главы региона материалы по поводу празднования 300-летия Нижнего Тагила. Тогда ему пришел не ответ, а "отписка", как говорил Альшевских, от первого вице-губернатора региона Владимира Тунгусова.

"Формально, конечно, письма из резиденции губернатора мне приходили, но в них можно было прочитать лишь надуманные причины отказов", - пишет депутат.

В марте депутат пожаловался в прокуратуру на Тунгусова, в результате чего ведомство потребовало устранить нарушения федерального закона о статусе депутата Госдумы и предоставить запрашиваемые материалы депутату.

Однако губернатор Евгений Куйвашев, не согласившись с решением прокуратуры, подал иск, а суд посчитал правильным его удовлетворить.