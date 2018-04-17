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В Екатеринбурге суд решил, что губернатор Куйвашев не обязан отвечать депутату Альшевских
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Андрей Альшевских (2017) | Фото: 1tv.ru

Сегодня Верх-Исетский районный суд рассмотрел иск губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который обжаловал представление прокуратуры по поводу того, что он должен предоставить депутату Госдумы Андрею Альшевских запрашиваемую им информацию.
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"Верх-Исетский районный суд решил, что администрация губернатора не обязана никому предоставлять запрашиваемую информацию. Огорчён, но не повержен", - сообщил у себя на странице в Facebook депутат.

Конфликт разгорелся еще в августе 2017 года, когда депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских запросил у администрации главы региона материалы по поводу празднования 300-летия Нижнего Тагила. Тогда ему пришел не ответ, а "отписка", как говорил Альшевских, от первого вице-губернатора региона Владимира Тунгусова.

"Формально, конечно, письма из резиденции губернатора мне приходили, но в них можно было прочитать лишь надуманные причины отказов", - пишет депутат.

В марте депутат пожаловался в прокуратуру на Тунгусова, в результате чего ведомство потребовало устранить нарушения федерального закона о статусе депутата Госдумы и предоставить запрашиваемые материалы депутату.

Однако губернатор Евгений Куйвашев, не согласившись с решением прокуратуры, подал иск, а суд посчитал правильным его удовлетворить.

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17.04.2018 14:55 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.03.2018 11:31 Мск
Тунгусов получил представление прокуратуры - нажаловался депутат от "ЕР"








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В Екатеринбурге суд решил, что губернатор Куйвашев не обязан отвечать депутату Альшевских
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