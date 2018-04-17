В Челябинске на семи отремонтированных дорогах асфальт не продержался и полгода

В Челябинске на семи дорогах, отремонтированных прошлым летом, асфальт не продержался и полгода. Первые итоги мониторинга качества дорог в Челябинске озвучил депутат Госдумы Владимир Бурматов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламентария.

Под проверку попали 17 дорог, отремонтированных прошлым летом.

Так, на улице Богдана Хмельницкого от улицы Конноспортивной до улицы Сталеваров было выявлено более 50 нарушений асфальтового покрытия: ямы глубиной до 15 сантиметров и шириной до двух метров, трещины, провал люков и решеток ливневой канализации.

Теперь депутат намерен представить эту информацию губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и администрации Челябинска. По словам депутата, подрядчикам должны быть выданы дефектные ведомости для устранения всех недочетов за собственный счет, без привлечения бюджетных средств.

"Не верится, что эти дороги были отремонтированы полгода назад. По виду отдельных участков складывается ощущение, что ремонта на них вовсе не было десятилетиями. Видимо, таково было качество работ и материалов, видимо, так соблюдались технология и технические требования, что сегодня мы получили не только ямы и бугры на дороге, но и серьезную угрозу безопасности людей", - подчеркнул Владимир Бурматов.