"Надеемся, что он вернется": в Кремле рассказали, когда будет разблокирован Telegram

В Кремле надеются, что руководство мессенджера Telegram выполнит условия суда, в результате чего сервис может быть разблокирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram: соответствующая информация была направлена операторам связи. Ранее в ведомство поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам мессенджера.

"В компетенцию Кремля, безусловно, не входят вопросы оценки эффективности выполнения решения суда. Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия", - сказал Песков журналистам.

"Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется. А что касается оценки эффективности, то это не наша работа", - цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Дмитрий Песков подчеркнул, что "сейчас есть решение суда, которое исполняется".

Напомним, ранее в Кремле отказались комментировать блокировку Telegram в России.