В Екатеринбурге 18 апреля перекроют дороги ради репетиции Парада Победы

В Екатеринбурге 18 апреля пройдёт четвёртая по счету репетиция Парада Победы. В этот день с 8.30 ГИБДД начнет перекрывать улицы в микрорайоне Вторчермет, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На время проведения репетиции на дорожных участках будет ограничено дорожное движение всех видов транспорта и пешеходов. 24 апреля пройдёт аналогичная репетиция Парада Победы.

В ближайшую пятницу, 20 апреля, в центре Екатеринбурга - на проспекте Ленина в районе площади 1905 года - состоится первая ночная репетиция пеших парадных колонн в рамках подготовки к предстоящему Параду Победы 9 мая.

Полномасштабные ночные репетиции всех участников состоятся на проспекте Ленина в районе Площади 1905 года 2 и 4 мая.

Напомним, что репетиции к празднику 9 мая начались в Екатеринбурге 28 марта. Тогда местные жители жаловались, что с трудом добираются до работы из блокированного района. Минобороны РФ отслеживает репетиции Парада Победы в столице Урала.