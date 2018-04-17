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Отбывающий наказание экс-глава ГУФСИН Прикамья получил 10 лет за взятку
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Экс-начальник УФСИН Прикамья Александр Соколов (2016) | Фото: perm.kp.ru

Суд наказал бывшего главу пермского краевого управления ФСИН Александра Соколова за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По новому приговору он получил 10 лет колонии строгого режима, штраф в 3,3 млн руб. с лишением специального звания генерал-лейтенанта. С учетом прошлого приговора он на 12 лет отправится в колонию строгого режима со всеми дополнительными наказаниями. Его бывший подчиненный оштрафован на 2 млн 800 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

Напомним, в 2012-13 гг. Соколов получил от бизнесмена три сертификата на путевки общей ценой в 400 тыс. руб., две коллекционные серебряные монеты весом 1 и 3 кг ценой в 81 и 180 тыс. руб. В обмен он должен был заказывать продукты у бизнесмена, а также лоббировать заключение договоров на поставку различной продукции между колониями и фирмами предпринимателя. Во второй половине 2012 г. Соколов получил от заместителя главы администрации одного из сельских поселений через Лесничего участок в 0,5 га, рыночная цена которого – 1 млн 200 тыс. руб. В обмен он должен был лояльно относиться к проступкам передавшего взятку подчиненного. В январе 2013 г. участок по фиктивному договору дарения отошел близкому родственнику Соколова. В ходе следствия земля арестована, а монеты изъяты в ходе обыска. В целом арестовано имущество обвиняемых ценой в 4 млн 500 тыс. руб. Давшие взятки люди освобождены от наказания в связи с раскаянием.

Экс-начальник УФСИН Прикамья Александр Соколов(2016)|Фото: perm.kp.ru

Добавим, ранее Соколов уже попадал под "уголовку", за что и был наказан в 2016 г.. С декабря 2008 по март 2014 г. Соколов, а также другой экс-глава краевого управления ФСИН Олег Бабенко, заместитель директора пермской фирмы "Националь" Владимир Моховой и их подельник получили от московского коммерсанта 300 тыс. долларов (или 9 млн 800 тыс. руб.) за обеспечение его безопасности. Якобы бизнесмен получал угрозы от одного из заключенных, отбывающих наказание в колонии Пермского края. В действительности подельники обманули коммерсанта и присвоили его деньги. Согласно приговору суда, Бабенко наказан пятью годами, Александр Соколов – пятью годами, Владимир Моховой – четырьмя с половиной годами колонии общего режима. Отметим, 10-29 сентября 2014 г. в краевом УФСИН прошла масштабная проверка. По ее итогам Соколов и потерял свою должность.

Другие новости по темам: ГУФСИН Пермского края, Александр Соколов, уголовное дело, мошенничество
17.04.2018 14:30 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.09.2017 16:08 Мск
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Ранее 12.07.2016 12:58 Мск
Экс-начальник ГУФСИН Прикамья получил пять лет колонии за мошенничество ценой в 10 миллионов

Ранее 08.12.2015 11:34 Мск
Бывший главный пермский тюремщик пойдет под суд за взятку в $300 тысяч с московского коммерсанта, которому угрожали зэки

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Отбывающий наказание экс-глава ГУФСИН Прикамья получил 10 лет за взятку
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