Крым передал в федеральную собственность участок Тузлинской косы, где проходит мост

Крымское правительство одобрило передачу принадлежащего республике участка Тузлинской косы в федеральную собственность.

Решение принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками от 5 марта 2018 года, заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Крыма и управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань", для нужд строительства федерального объекта, передает РИА Новости.

Тузлинская коса - коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки. Отделенная проливом западная часть косы административно относится к республике Крым, а восточная часть, соединенная с материком, - к Краснодарскому краю.

Во время нахождения Крыма в составе Украины вокруг острова Тузла возник территориальный спор. Согласно указу президиума Верховного Совета СССР о переходе Крымской области в состав Украины следовало, что Украине передавалась в административно-территориальное распоряжение только континентальная сухопутная часть Крымской области. Юрисдикция на прибрежные воды морей, исходя из принципа, что акватории прибрежных морей принадлежат государству в целом, а не его отдельным субъектам, оставалась за СССР и, следовательно, за Россией, как правопреемницей.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Напомним, 1 марта глава государства Владимир Путин рассказал о сроках окончания строительства Крымского моста. Так, по его словам, автомобильное движение на объекте будет открыто уже через несколько месяцев, а в 2019 году откроется железнодорожное сообщение.