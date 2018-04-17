Наталья Комарова поторопила строителей детских садов и школ в Югре

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проверила ход строительства школ и детских садов в регионе. На отдельных объектах работы ведутся с отставанием от графика. Глава автономии поручила закончить строительство в указанные сроки и провести благоустройство территорий.

На рабочем совещании были рассмотрены три стройки: комплекс "школа – детский сад" в селе Перегребное Октябрьского района, комплекс "школа – детский сад" в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района и детский сад в микрорайоне 20А в Сургуте, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В Октябрьском районе работы ведутся с октября 2014 г, сдача объекта намечена на март 2018 г.

"Как мне доложили, в настоящее время в связи с проведением работ по устранению замечаний по итогам плановой проверки Жилстройнадзора в сентябре 2017 г. осуществляется корректировка проектно-сметной документации. Очередная программная проверка запланирована на май текущего года", - сказала губернатор.

В 2016-2017 гг. из-за смены подрядчика стройка практически остановилась, заметила глава района Анна Куташова. По ее словам, до середины мая будет произведена вся необходимая корректировка без изменения сметной стоимости. В соответствии с предписаниями Жилстройнадзора, в настоящее время ведутся отделочные работы и работы по монтажу слаботочных систем. Объект будет готов к сдаче в августе, сказала она. Уже сформированы заявки на приобретение оборудования для нового комплекса на 27 млн руб., поставки начнутся с начала навигационного периода.



"Важно, чтобы подрядная организация оценивала ситуацию на объекте и его статус. Эта оценка должна быть синхронизирована с вашей. Пожалуйста, заканчивайте строительство в указанные сроки. Люди не должны страдать", – обратилась к главе Октябрьского района губернатор Югры.

С отставанием от графика идут работы в поселке Юганская Обь, новые сроки сдачи в эксплуатацию объекта - конец августа 2018 г. Исполняющий обязанности главы Нефтеюганского района Сергей Кудашкин доложил, что готовность объекта составляет 68,3%. Заключены контракты на поставку 40% технологического оборудования. Он подчеркнул, что застройщик взял на себя обязательство в августе завершить строительство и передать здание. После этого начнется процедура лицензирования, которая, по словам представителей администрации района, займет 1,5 месяца.



"Во-первых, в отношении лицензирования еще раз обращаю внимание на необходимость сокращения сроков. Во-вторых, что касается благоустройства, никаких отложенных мероприятий не должно быть. Объект должен быть готов в полном объеме", – поставила задачу Наталья Комарова.

Третьим проинспектированным объектом стал детский сад в микрорайоне 20А в Сургуте. Губернатор отметила, что работы также ведутся с отставанием от графика. Строительство осуществляется за счет собственных средств инвестора-застройщика. Глава Сургута Вадим Шувалов подчеркнул, что общая готовность объекта в настоящее время составила 60%. Остались незавершенными работы по отделке фасада и внутренней отделке помещений, а также поставке оборудования. Планируется, что все работы будут завершены в четвертом квартале.