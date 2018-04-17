В Югре районный чиновник растратил 11 миллионов

Бывшему начальнику управления архитектуры и капитального строительства администрации Советского района Геннадию Торопову вменяют растрату бюджетных денег, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в марте 2015 года управление заключило с архитектурно-строительной компанией "Алмаз" муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по объекту "Загородный спортивно-оздоровительный лагерь "Окуневские зори" в Советском. Согласно документам, работы в рамках контракта полностью выполнены и приняты заказчиком. Начальник управления принял объект и оплатил в рамках муниципального контракта. Между тем, фактически работы выполнены не полностью. Сумма незаконно потраченных бюджетных денег – 11 млн руб. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомним, в марте против него было возбуждено другое уголовное дело. 2012 г. подозреваемый, зная о неполном исполнении контракта на строительство инженерных сетей, заключенного с "Строймонтаж", перечислил подрядчику 9 млн руб. за не сделанную работу.