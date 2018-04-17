Чемпионат России по ММА 2018 пройдет в Челябинске

В Челябинске с 12 мая в ледовой арене "Трактор" стартует чемпионат России по смешанному боевому единоборству 2018 года, сообщили Накануне.RU в челябинской областной федерации ММА.

"Более 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в 8 весовых категориях, а также право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы", - рассказали в федерации.

Президент союза ММА России Федор Емельяненко отметил, что в Челябинске ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство.

"Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне. Национальный отбор выявит лучших бойцов страны", - подчеркнул он.

Добавим, что 12 мая в ледовой арене "Трактор" пройдут предварительные поединки, а 13 мая состоятся финалы и профессиональные бои.