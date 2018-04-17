Путин и Меркель обсудили обострение обстановки в Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону обострение обстановки в Сирии и вокруг нее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", - отметили в Кремле.

В разговоре также акцентировалась важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования.

"С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по "сирийскому досье", в том числе на Женевской и Астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет", - сообщили в Кремле.

14 апреля утром США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным объектам и городам Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск.