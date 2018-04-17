Тюменский военкомат объявил в розыск почти 2 тысячи призывников

В Тюменской области начался традиционный весенний призыв. Как передает корреспондент Накануне.RU, до начала лета отдавать долг Родине отправится более 1,6 тыс. молодых людей. Как рассказал военный комиссар региона Александр Моторин, служить тюменцы будут во всех родах войск, включая Президентский полк.

При этом, по его словам, очень много находится и тех, кто не желает вставать в армейский строй и скрывается от призыва. В частности, только в 2017 году 1,9 тыс. человек уклонились от призыва, большая часть из которых в настоящее время числятся в розыске. Несмотря на это фиксируется увеличение желающих подписать контракт и стать профессиональными военными.

Также областной военный комиссар предостерег тюменцев от обращений в "сомнительные организации", которые предлагают "легально откосить от армии". Подобные объявления сегодня все чаще можно встретить на улице.

"Прежде чем идти в подобные организации, нужно прийти в военный комиссариат и пройти все мероприятия, связанные с призывом. Если призывник не согласен с решением призывной комиссии, у него есть право его обжаловать. Уверяю, что отношение к таким ситуациям очень внимательное… мы разбираемся досконально", - отметил Моторин. Он также заверил, что работе медицинских комиссий уделяет особое внимание, а состояние здоровья рекрутов будут оценивать коллегиально.

Примечательно, что в этом году повысились требования к психологическому состоянию. "Граждане, отнесенные по результатам отбора к четвертой категории, не могут быть направлены на подготовку по военно-учетным специальностям, на обучение в военные учебные заведения и быть принятыми на военную службу по контракту", - обратил внимание военком.

В заключение можно добавить, что в прошлом году годными к военной службе признали более 78% призывников. Остальные не попали в ряды армии в основном из-за психических заболеваний, а также проблемами с органами дыхания и системы кровообращения.