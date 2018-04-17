РФС допустил стадион "Ростов-Арена" для проведения матча с "Уралом"

В Москве состоялось очередное заседание Бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение по новому стадиону ФК "Ростов".

Как сообщили Накануне.RU в РФС, было решено допустить стадион "Ростов-Арена" для проведения матчей 26-го, 28-го и 30-го туров чемпионата России по футболу с участием команд "Ростов", "СКА-Хабаровск" (26-й тур), "Тосно" (28-й тур) и "Урал" (30-й тур) при условии выполнения определенных требований. В частности, речь идет о получении согласия двух клубов-участников соответствующего матча.

Напомним, планировалось, что мелкие работы на "Ростов-Арене" будут вестись до апреля: задержка в сдаче объекта была связана с замечаниями, которые отметила комиссия ФИФА. Летом этот стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня).