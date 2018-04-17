В Нижневартовске из-за нарушений пожарной безопасности закрыт торговый центр "Премьер"

В Нижневартовске после прокурорской проверки закрылся ТЦ "Премьер" – в нем нашли нарушения пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

В момент проверки все помещения третьего этажа не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, двери эвакуационных выходов, ведущих на лестницу, невозможно открыть без ключа. На лестнице, в помещениях вентиляционных камер и электрощитовой размещено различное оборудование, в том числе в горючих упаковках. На первом этаже блокирован эвакуационный выход в тамбур.

Городской суд обязал собственника здания, компанию "РИА – Инвест – Групп", закрыть комплекс до устранения нарушений. Ранее из-за аналогичных нарушений в Нижневартовске закрылся торговый центр "Вегас", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.