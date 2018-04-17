В Кировом Роге кровавое ДТП: погибли 8 человек, пострадали более 20

В Кривом Роге произошло кровавое ДТП. Около 6.00 на перекрестке улиц Металлургов и "героев АТО" столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий, сообщают местные СМИ.

Mazda сбоку протаранила маршрутку, набитую пассажирами. Та от удара вылетела на встречную полосу, врезавшись в заводской автобус. В легковом автомобиле находилось два человека, в заводском автобусе - трое, а в маршрутке - около 25 человек. Судя по фото, микроавтобус рассчитан примерно на 12 пассажиров и не предусматривает стоячих мест.

Светофоры в это время еще не работали, мигая желтым. Мужчину, который управлял автомобилем Mazda, задержала полиция.

Известно, что погибли 8 человек и пострадали 21, т.е. практически все находившиеся в транспортных средствах. Из них несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Кривом Роге 18 апреля объявлен траур.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре в Харькове произошло кровавое ДТП, в которой погибли шесть человек. После этого на Украине снизили максимально допустимую скорость в городах днем до 50 км/ч.