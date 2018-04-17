Тюменская городская полиция подвела итоги работы за 10 лет: преступность сократили вдвое

Тюменская полиция за десять лет работы серьезно изменила обстановку в городе. Как передает корреспондент Накануне.RU, с таким заявлением выступил начальник УМВД России по Тюмени Пётр Вагин во время итоговой пресс-конференции, посвящённой юбилею образования городского отдела полиции.

В настоящее время в рядах городской полиции несут службу 2 тыс. 82 сотрудника в восьми отделах и 26 штатных подразделениях. Он рассказал, что непосредственно "на земле" ежедневно находится 60 патрулей, не считая добровольных дружинников и казаков, а дежурная часть регистрирует более 500 обращений в сутки, из которых около 30 касаются преступлений.

При этом, по словам начальника тюменской полиции, с 2008 по 2018 год в городе практически в два раза сократилось число зарегистрированных преступлений с 31 тыс. 631 до 14 тыс. 589. Также в два раза меньше произошло убийств - снижение с 102 до 46 случаев. Угоны автотранспортных средств сократились с 509 до 149, грабежи - с 4 тыс. 13 до 389 и разбои - с 726 до 55.

"Количество зарегистрированных убийств уменьшилось в два раза, количество квартирных краж практически в девять раз. Такое же снижение имеется по грабежам и по другим видам преступлений. Всё это труд сотрудников, ежедневная кропотливая работа наших коллег", - подчеркнул он.

Пётр Вагин также сделал вывод, что таких показателей удалось достичь и благодаря мерам профилактики и работе с населением города.