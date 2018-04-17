МЧС: Пути эвакуации из ТЦ "Зимняя вишня" были блокированы через пять минут

Специалисты департамента надзорной деятельности МЧС совместно с экспертами провели собственный экспертный анализ трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент Накануне.RU. По оценке экспертов, токсичные вещества при пожаре очень быстро заблокировали пути выхода посетителей.

"Через 5 минут 4 секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы высокотоксичными продуктами термического разложения с хлористым водородом", - прокомментировал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.