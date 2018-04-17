В Челябинске суд взыскал в пользу женщин, перепутанных в роддоме 30 лет назад, по 1 млн рублей

В Челябинске суд взыскал по 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу женщин, которых 30 лет назад перепутали в роддоме.

"Судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований. С Российской Федерации в лице министерства финансов РФ за счет казны в пользу Тугановой Екатерины взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей. Также компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей взыскана в пользу Рамазановой Люции. В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь Центрального районного суда Наталья Прохорова.

Добавим, что ответчиками по данному делу проходили областной перинатальный центр, минздрав Челябинской области и министерство финансов РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после смерти мужа Зоя Туганова решилась на тест ДНК, который показал, что 30 лет она воспитывала чужого ребенка. Вместе со своей небиологической дочерью через социальные сети по фамилии она нашла своего настоящего ребенка. Ее настоящая дочь росла в башкирской бедной семье, мать умерла от алкоголизма, отец находится в тюрьме за убийство мужчины, которого считал настоящим отцом своей дочери - девочка была славянской внешности. В результате плохих условий жизни настоящая дочь стала инвалидом по слуху.