Водонапорная башня в Екатеринбурге превратится в смотровую площадку

В Екатеринбурге отреставрируют водонапорную башню, расположенную на Плотинке. Об этом говорится в документе, который сегодня опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно проекту сохранения и реставрации объекта культурного наследия, здание приобретет исторический вид 19 века.

На втором этаже авторы проекта планируют сделать смотровую площадку для экскурсионных групп, а на первом - открыть точку продажи кофе навынос.

Водонапорная башня была построена в конце 19 века, тогда у нее были две основные функции — заправлять котлы паровозов водой и подавать воду к механизмам железнодорожных мастерских. В 1946 году башню реконструировали, а ее интерьеры приспособили под коммунальное жилье. Позднее здание снова подлежало реконструкции, ее обустроили под сувенирный магазин, а в 2016 году культурный объект официально перешел в ведение Музея истории (часть экспозиции).

Сейчас водонапорной башне хотят придать исторический вид 19 века: фасады здания будут восстановлены и покрашены с тоновым решением того времени, наружная лестница культурного объекта будет полностью демонтирована, ее построят в другом стиле. Кроме того, предполагается установить прозрачное покрытие, чтобы обезопасить башню от вандалов.

Входные двери оформят по аналогам конца 19 - начала 20 века: полотна будут обшиты ромбическим рисунком с узкими металлическими полосами.

Документ выложен для обсуждения на сайте управления госохраны, оно продлится до 10 мая.