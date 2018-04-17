В Екатеринбурге 9 мая выступят Елена Ваенга и группа "Любэ"

В Екатеринбурге в День Победы выступят Елена Ваега и группа "Любэ". Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С утра заходил актер Сергей Исаев. Он вместе с "Фондом святой Екатерины" занимается организацией большого концерта 9 мая на площади у театра драмы в Екатеринбурге", - пишет губернатор.