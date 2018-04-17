Мастер УК ограничена в свободе за падение на пермяка ледяной глыбы

В Кизеле мастер управляющей компании наказан за падение на голову местного жителя ледяной глыбы, передает корреспондент Накануне.RU.

В апреле прошлого года 50-летний житель Кизела вышел во двор дома, где на него с крыши упала ледяная глыба. Полученные травмы врачи признали тяжелыми. Полицейские выяснили, что мужчина пострадал потому, что мастер участка управляющей компании и его бригада вовремя не очистили крышу злополучного дома. Суд наказал пермячку восемью месяцами ограничения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, 2 апреля в Перми с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на девятимесячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. Власти города предположили, что ледяная глыба сорвалась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. От полученных травм ребенок скончался в больнице. В рамках уголовного дела вскоре были задержаны директор управляющей компании "Гарант" Алексей Рямов и инженер этой же организации, которая обслуживает дом. Оба отправлены под домашний арест.