В России запустили проект по возвращению студентов из "недружественных" стран

Студентов, обучающихся в странах, "проявляющих недружественное отношение" к России, будут возвращать на родину, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, соответствующий проект под названием "Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" запущен Россотрудничеством. В первую очередь, имеются в виду студенты, находящиеся в Великобритании.

Авторы проекта уверены, что значительное число учащихся желает вернуться на родину "по политическим причинам" и им нужно помочь.

"Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране", - заявила на презентации проекта Россотрудничества модератор Оксана Буряк.

Предполагается, что студенты, которые сейчас учатся за рубежом в бакалавриате, получат возможность перевестись в МГИМО МИД России, вуз готов в экстренном порядке принять до нескольких сот новых студентов. "Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях", - сказал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Найдено и решение вопроса с расселением и трудоустройством. Глава предпринимательского сообщества "Преактум" Олег Мансуров отметил, что студенты, обучавшиеся за границей, "будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток".

По данным Миноборнауки за 2017 год, в зарубежных вузах обучаются порядка 60 тысяч студентов из России.

Опрошенные изданием студенты в Великобритании отметили, что никакого давления из-за кризиса в отношениях между правительствами двух стран они не испытывают.