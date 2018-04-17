Порошенко - коррупционер и лжец, - соучредитель Центра исследования коррупции и оргпреступности

Украинский президент Петр Порошенко - "коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей". Об этом заявил соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салливан, принимавший участие в анализе "Панамских документов" и "Райских досье" об офшорах известных политиков, среди которых числится и Порошенко.

"Представители Порошенко уверяли, что не переводили деньги в офшоры, но доказательства свидетельствуют об обратном. Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду. Мы же думаем, что эти документы покажут обратное", - считает Салливан.

По его мнению, косвенные доказательства свидетельствуют о том, что Порошенко продолжает владеть Липецкой фабрикой, а "его люди лгут". Если бы он был честным, то опубликовал бы настоящие документы. Но он этого не делает и "скорее будет атаковать журналистов за честность", отмечает Салливан.

Напомним, о коррупционных схемах Порошенко писали The New York Times, Deutsche Welle.

Накануне.RU подробно писало об офшорах олигарха.