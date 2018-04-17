ФСБ накрыла сторонников запрещенного "Исламского государства", готовивших теракты в Ростовской области

Российские контрразведчики сумели пресечь деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ).

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ России, члены ячейки по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных терактов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. С привлечением сил полиции были задержаны трое членов группы, у которых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность ИГ.

"При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия обнаружены автомат АК-74, ручные гранаты, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств", - уточнили в ведомстве.

Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.