Минтруд предложил увеличить пособие по безработице до величины прожиточного минимума

Министерство труда предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. Ведомство опубликовало проект поправок в федеральный закон "О занятости населения в РФ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, минимальная величина пособия составит до 30% от прожиточного минимума. На сегодняшний день максимальный размер пособия в России составляет 4, 9 тыс. руб.

Кроме того, предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты пособия по безработице всем признанным в установленном порядке безработными гражданам. Также на пособие смогут рассчитывать выпускники колледжей и вузов в возрасте до 25 лет, ищущие работу в течение года с даты окончания обучения.

В случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета.