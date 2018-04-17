У владельцев группы "Сумма" арестовали более миллиона долларов

Тверской суд Москвы арестовал более 1 млн долларов у владельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Арест был наложен по ходатайству следователя. Деньги были изъяты в ходе обыска, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину они не признают.

Как считает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".

По словам следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных копаний за рубеж, пока не установлено.