Уральские реставраторы поставили на ход "сухопутный броненосец"

Специалисты участка ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь" построили и поставили на ход массо-габаритную модель легендарного танка Т-35, ставшего символом отечественного машиностроения в конце 30-х годов прошлого века. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

Называемая "Сухопутным броненосцем" и "Парадным мамонтом Сталина", эта машина стала единственным в мире серийным пятибашенным танком.

"Этот танк создавался для условий войны 20-30-х годов прошлого века, когда его основной задачей было преодоление колючей проволоки, окопов и борьба с живой силой противника, при этом он должен был защищать многочисленный экипаж от винтовочных и пулеметных выстрелов. Неслучайно именно силуэт Т-35 мы видим на знаменитой медали "За отвагу". Есть очень любопытная легенда об этой боевой машине. Трофейный Т-35 был доставлен в 1941 году в Берлин и продемонстрирован руководству Вермахта в качестве символа поражения СССР. Свой последний бой он тоже принял Берлине, но уже в 1945 году, когда оборонявшие город сделали из него ДОТ (долговременную огневую точку). Подбит же и уничтожен Т-35 был трофейным фаустпатроном", - рассказал директор музея военной техники УГМК Александр Емельянов.

В настоящее время в мире сохранился только один оригинальный экземпляр Т-35, который находится в музее бронетанковых войск в подмосковной Кубинке. После технических испытаний, которые пройдут на территории АО "Уралэлектромедь", ходовой Т-35 войдет в экспозицию музея военной техники УГМК и будет принимать участие в ежегодном торжественном шествии техники времен Великой Отечественной войны в Верхней Пышме.