Как "в Европах": в Тюмени внедрят настоящее народное голосование в вопросах благоустройства

Тюменские чиновники решили добавить демократии в сферу благоустройства города. В 2019 году жители областной столицы будут сами определять, например, где и в каком виде возвести сквер или разбить парк. Как передает корреспондент Накануне.RU, о нововведениях сообщил замглавы города Максим Афанасьев во время заседания комиссии по городскому хозяйству тюменской гордумы.

Как пояснил Накануне.RU сам Афанасьев, речь идет не о голосовании в интернете, которое зачастую носит формальный и рекомендательный характер, а о настоящем очном волеизъявлении горожан. Проще говоря, о легкой форме референдума.

"Голосование будет производиться по месту жительства в шаговой доступности. Мы хотим создать аналог выборов, но не с такой частотой участков, разместить их, скажем, в торговых центрах или других объектах с массовым пребыванием людей", - рассказал собеседник. При этом он подчеркнул, что решения не будут носить рекомендательный характер и процедура будет прописана в нормативно-правовой базе Тюмени. "В конце мая - начале июня мы внесем такие изменения", - добавил Афанасьев.

Также замглавы пояснил, что в качестве членов участковых комиссий будут задействованы исключительно волонтеры. Поэтому власти надеются на гражданскую позицию и сознательность горожан.

"Конечно, жесткого контроля не будет. Это не самоцель. Наоборот, нам нужно создать легкие условия и поднять человека с дивана, поднять гражданское общество", - добавил замглавы города.

Впрочем, всех карт он раскрывать не стал и приберег часть подробностей реформы до специальной пресс-конференции, которую соберут после майских праздников.