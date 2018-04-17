Делом об избиении водителя "скорой" в Екатеринбурге намерен заняться Следственный комитет

Следственный комитет инициировал вопрос об изъятии из полиции и передаче к ним уголовного дела по факту избиения водителя "скорой помощи" в Екатеринбурге.

Напомним, инцидент случился вечером 15 апреля у одного из домов по улице Пехотинцев. 26-летний злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения водителю "скорой", который ожидал бригаду, поднявшуюся к пациенту. По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

"С учетом того, что преступление было совершено в отношении водителя автомашины "скорой помощи", который находился на выезде к пациенту во время своего дежурства, и указанные действия злоумышленника могли парализовать работу бригады медиков, в настоящее время следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга областного СКР перед районной прокуратурой инициирован вопрос об изъятии и передаче вышеуказанного уголовного дела в органы регионального СК России для дальнейшего расследования", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

В ведомстве пообещали наиболее тщательно выяснить всех обстоятельства случившегося и привлечь агрессора к ответственности по всей строгости закона.