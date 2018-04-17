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Новости
17.04.2018 12:31 Мск (14:31 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменские автобусы получат единый цвет "флора"
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Тюмень, автобус, общественный транспорт (2018) | Фото: Накануне.RU

К 2020 году как минимум половина пассажирского общественного транспорта Тюмени будет перекрашена в единый зеленый цвет "флора". Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление сделал замглавы муниципальной администрации Максим Афанасьев во время заседания профильной думской комиссии, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, такое условие будет прямо прописано в контракте на перевозку пассажиров и будет распространяться на частные предприятия. Чиновник также пояснил, что нововведение ляжет в основу единого бренда транспортной системы Тюмени, который в настоящее время разрабатывается в одном из местных вузов. Дизайнерским изменениям подвергнутся также остановочные пункты, информационные таблички с расписанием и другие атрибуты.

"В следующем году мы уже получим первый практический результат", - отметил Афанасьев.

Примечательно, что муниципальные автобусы, которые занимают большую часть рынка перевозок, уже облачены в зеленый цвет.

Кроме этого, в течение двух лет частные предприятия должны избавиться от маршрутных такси на половине маршрутов и заменить их автобусами средней вместимости. А к июлю этого года весь транспорт должен быть оборудован системой видеонаблюдения. Все эти пункты также будут прописаны в муниципальном контракте.

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17.04.2018 12:31 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
14:31 Екб


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Тюменские автобусы получат единый цвет "флора"
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