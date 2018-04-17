В Челябинской области еще две компании включены в реестр резидентов ТОСЭР

Министерство экономического развития России включило компании "А-Спорт" и "Природный ресурс" в реестр резидентов ТОСЭР. Предприятия будут развивать бизнес на территории Бакала и Верхнего Уфалея, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Как отметил Борис Дубровский, суммарное число резидентов ТОСЭР увеличилось до шести компаний.

"Мы будем вести планомерную системную работу по привлечению инвесторов в регион. По количеству ТОСЭР Челябинская область делит в России первое место с Татарстаном, и мы намерены использовать это преимущество", - подчеркнул он.

Так, компания "А-Спорт" будет работать в Бакале, где планирует реализовать инвестиционный проект по производству оборудования для уличных игровых комплексов из древесины, бруса и фанеры. Это даст городу 23 новых рабочих места.

Компания "Природный ресурс" намерена создать в Верхнем Уфалее 56 новых рабочих мест на деревообрабатывающем производстве.

Добавим, что статус резидента ТОСЭР позволит компаниям получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.