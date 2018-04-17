в этот день
17.04.18
13:14
В Екб.15:14
Ветеран из Екатеринбурга обратился к прокурору из-за сравнения Ленина с Гитлером
Югра поможет в "нефтяном" восстановлении Сирии
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал о том, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Главное
Лидер оппозиции Армении объявил о начале бархатной революции

Тема дня
Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ошибки не значат, что союз не имеет права на жизнь". Патриотическая оппозиция обсудила результаты объединения Накануне в подмосковном "Совхозе имени Ленина" завершился третий съезд Постоянно действующего совещания народно-патриотических сил России (ПДС НПСР), на котором делегаты подвели итоги выборов. Павел Грудинин и координаторы Совещания призвали сохранить союз с КПРФ для участия в региональных выборах, а делегаты из субъектов РФ достаточно остро высказались по поводу качества совместной работы НПСР и коммунистов, однако согласились сохранить альянс.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 610



Новости
17.04.2018 11:57 Мск (13:57 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
Лидер оппозиции Армении объявил о начале бархатной революции
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ереван, протест, акция (2018) | Фото: photolur

Лидер оппозиционного движения Армении, депутат парламента Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в республике.

Читайте также:

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале бархатной революции", - сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Он вновь призвал парализовать работу других правительственных зданий. При этом Пашинян подчеркнул, что участники акции должны исключить насильственные действия.

В эти минуты в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, сообщает "Интерфакс".

Ереван, протест, акция(2018)|Фото: Sputnik / Asatur Yesayants

Между тем, полиция призвала журналистов, освещающих в Ереване акцию протеста, находиться на безопасном расстоянии от протестующих.

"Закон "О свободе собраний" уполномочивает полицию разогнать митинг с применением спецредств. Полиция готова выполнить свои обязанности в любой момент. Учитывая последствия таких действий, призываем находящихся на месте проведения собраний журналистов сохранять разумную дистанцию от участников собрания", - говорится в заявлении, размещенном на сайте полиции.

Как сообщалось, полиция стянула крупные силы и специальную технику на проспект Баграмяна, где находится парламент Армении.

В понедельник полицейские применили специальные средства против митингующих оппозиционеров в Ереване, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента.

Другие новости по темам: ереван, акции протеста, бархатная революция
17.04.2018 11:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:57 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 08:32 Мск
Оппозиция в Армении призвала оккупировать государственные здания

Ранее 16.04.2018 10:26 Мск
В Ереване полиция разгоняет демонстрантов, перекрывающих дороги








Добавить комментарий:

Лидер оппозиции Армении объявил о начале бархатной революции
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+