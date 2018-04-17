Лидер оппозиции Армении объявил о начале бархатной революции

Лидер оппозиционного движения Армении, депутат парламента Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в республике.

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале бархатной революции", - сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Он вновь призвал парализовать работу других правительственных зданий. При этом Пашинян подчеркнул, что участники акции должны исключить насильственные действия.

В эти минуты в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, сообщает "Интерфакс".

Между тем, полиция призвала журналистов, освещающих в Ереване акцию протеста, находиться на безопасном расстоянии от протестующих.

"Закон "О свободе собраний" уполномочивает полицию разогнать митинг с применением спецредств. Полиция готова выполнить свои обязанности в любой момент. Учитывая последствия таких действий, призываем находящихся на месте проведения собраний журналистов сохранять разумную дистанцию от участников собрания", - говорится в заявлении, размещенном на сайте полиции.

Как сообщалось, полиция стянула крупные силы и специальную технику на проспект Баграмяна, где находится парламент Армении.

В понедельник полицейские применили специальные средства против митингующих оппозиционеров в Ереване, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента.