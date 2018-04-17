В Москве осужден бывший военный за хищение 137 млн рублей у Минобороны

В Москве осужден бывший военный. Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере с денежными средствами Минобороны России.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, суд признал бывшего сотрудника одного из военных представительств Минобороны Игоря Я. виновным в хищении мошенническим путем совместно с другими лицами 137 млн руб. Преступление было совершено в 2011-2012 годах. Деньги выделялись в рамках государственного оборонного заказа на ремонт и сервисное обслуживание военной и специальной техники.

В целях возмещения ущерба был наложен арест на денежные средства и имущество соучастников на общую сумму около 50 млн руб., в том числе земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях. Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе следствия злоумышленники добровольно вернули более 4 млн руб. из похищенных ими денег.

В итоге Игорь Я. приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. и лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года.

Как уточнили в прокуратуре, наказание назначено с учетом заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, чистосердечного раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, а также частичного возмещения ущерба.