Волонтеры станут главными участниками "Библионочи" в Свердловской области

В этом году традиционная акция "Библионочь" пройдет в Свердловской области уже в седьмой раз. Тема мероприятия звучит так: "Волонтерские игры". Если в прошлом году участниками фестиваля стали около 30 тыс. человек, то в этом году организаторы ожидают ещё больше участников, передает корреспондент Накануне.RU.

В Свердловской области в день проведения акции будет доступно 82 площадки, а в Екатеринбурге - около 20. По словам организаторов, количество волонтеров значительно возрастает по сравнению с прошлым годом.

Участники фестиваля смогут встретиться с представителями волонтёрского движения, поучаствовать в квестах и конкурсах. Ожидается множество программ, просвещенных волонтёрам. Кроме того, участников ждут интересные призы, воркшопы, мастер-классы.

По словам организаторов, в эту ночь пройдет поэтический батл, где в жюри будут сидеть уважаемые люди Екатеринбурга, их имена организаторы держат пока в секрете.

Отметим, что акция пройдет 20 апреля с 18.00 и до полуночи. В прошлом году фестиваль проходил под темой "Месторождения полезных знаний".