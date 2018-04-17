Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия через год отправит на Луну малый посадочный модуль.

"Мы в 2019 году собираемся отправить станцию "Луна-25", это малый посадочный модуль, который должен прилуниться", - сказал Рогозин в интервью каналу РБК-ТВ.

Этот запуск, по его словам, позволит оценить технические решения, закладываемые в большие космические аппараты, создаваемые в рамках программы по освоению Луны.

"В 2022, 2023 и после 2025 года будут еще построены станции, в том числе те, которые будут работать на орбите Луны. Посадочный модуль будет опускаться на поверхность, входить в слой лунного грунта", - заявил вице-премьер.

Говоря о сотрудничестве с США, Рогозин заявил, что "кооперация была бы очень хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдем в подмастерья".

Напомним, Россия и Китай договорились сотрудничать в освоении Луны.

Ранее уже сообщалось, что возобновление исследования Луны, прерванного в 1976 г., по Российской лунной программе запланировано на 2019 год.

Российская лунная программа предусматривает запуск в 2019-2024 гг. к Луне пяти автоматических станций. Стоимость данной программы составит около 39 млрд руб. В данную сумму входят средства на создание системы, поставку космических аппаратов и средств выведения, а также обеспечение запусков.