Облсуд не изменил приговор экс-главе службы квартальных Алексею Беззубу

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Алексея Беззуба на приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. Мужчина был признан виновным по статье "халатность" из-за того, что на ребёнка упали футбольные ворота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Алексею Беззубу назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти на срок три года. С подсудимого взыскан материальный ущерб на сумму 68 тыс. руб. Закон вступил в законную силу.

Напомним, Беззуб обвинялся в том, что не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота.