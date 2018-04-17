Дополнительные квоты на "профессиональных депутатов" в заксобрании Прикамья получат "эсеры" и "Единая Россия"

Стало известно распределение дополнительных мест депутатов, работающих на постоянной основе, в Законодательном собрании Пермского края. Согласно проекту, внесенному "Единой Россией", число народных избранников, получающих зарплату, увеличится с 21 до 24 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Из 21 профессионального депутата 15 - представители "Единой России". Всего представителям фракции принадлежит 42 места в парламенте. По новому распределению квот, еще два депутата "ЕР" смогут получать зарплату. Одно место достанется "Справедливой России", фракция представлена четырьмя депутатами, из которых только один работает на профессиональной основе.

КПРФ и ЛДПР в заксобрании Прикамья имеют по шесть и пять мандатов соответственно и по два депутата на постоянной основе.

Отметим, что законопроектом предусмотрена передача квоты депутатам, не входящим в состав фракции.