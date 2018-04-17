Антон Удальев выступит на заседании заксобрания Пермского края

На очередном заседании заксобрания Пермского края выступит исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Антон Удальев. Глава Региональной службы по тарифам расскажет о состоянии системы жилищно-коммунального хозяйства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

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Чиновник выступит в рамках "правительственного часа", следует из материалов к заседанию заксобрания.

Напомним, в марте стало известно, что против Удальева возбуждено дело о превышении полномочий. Оно связано с требованиями РСТ понизить тарифы ряда компаний.