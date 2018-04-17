За пожарами в лесах Екатеринбурга будут следить со спутников

Власти Екатеринбурга проводят подготовку лесов муниципалитета к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года. Об этом на заседании комиссии городской думы по безопасности жизнедеятельности населения доложил председатель комитета административных органов горадминистрации Евгений Клюжин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Клюжного, на выполнение противопожарных мероприятий на территории городских лесов, находящихся в собственности муниципального образования, определено финансирование в объёме 8 млн 385 тыс. руб. И еще 1 млн 393 тыс. руб. заложено на сезонные работы по предупреждению ЧС и тушению пожаров (лесных и торфяных), в том числе на приобретение пожарно-технического вооружения, создание минерализованных полос т.д.

Для организации работы по защите населенных пунктов администрацией города Екатеринбурга совместно ГУ МЧС России по Свердловской области откорректирован список из восьми населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных и торфяных пожаров, по которым были разработаны, и утверждены "паспорта пожаробезопасности". Это поселок Северка в Железнодорожном районе, поселки Садовый и Березит (Орджоникидзевский), пос. Верхнемакарово, с. Горный щит, пос. Зеленый бор, пос. Шабровский (Чкаловский) и пос. Исток (Октябрьский район).

В рамках муниципального задания на 2018 год предусмотрено финансирование на установку и обслуживание 12 видеокамер системы "Лесохранитель". Дополнительно есть доступ к системам мониторинга лесопожарной обстановки типа "Информационная система дистанционного мониторинга - РОСЛЕСХОЗ" и "КАСКАД", а также к снимкам со спутников.

Вся оперативная информация (организация мониторинга, принимаемые меры по ликвидации природных пожаров и т.д.) в период всего весенне-летнего пожароопасного периода 2018 года будет осуществляться через единую городскую диспетчерскую службу.

По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, за 2017 г. ни одного пожара в лесах, принадлежащих муниципалитету, не произошло, но зафиксировано восемь возгораний на площадях, принадлежащих Российской Федерации.

Благодаткова пояснила, что всего на территории Екатеринбурга находится 50 тыс. 800 га лесных массивов, из них 2 тыс. 933,6 га - городские леса, 12 тыс. га – лесопарки, 4 тыс. 80 га – леса Минобороны России, порядка 3 тыс. га – бывшие сельские леса, 28 тыс. 786,4 га – лесные участки, ранее находящиеся в ведении департамента лесного хозяйства Свердловской области, и включенные в границы города.

На базе муниципального учреждения "Екатеринбургское лесничество" укомплектована пожарно-химическая станция, на которой сформированы и проходят обучение три бригады по тушению лесных пожаров из 17 человек.

Кроме того, во исполнение предостережения Генпрокуратуры РФ муниципалитетом заключен договор с ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" на тушение пожаров на участках, не включенных в лесохозяйственный регламент городских лесов, находящихся в собственности РФ.